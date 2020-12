Tromba d’aria del luglio 2019, dalla Regione un milione di euro per Fiumicino

Fiumicino – “Oggi finalmente riusciamo a dare una risposta importante e concreta al Comune di Fiumicino stanziando 1 milione di euro per gli ingenti danni causati dalla terribile tromba d’aria che il 28 luglio 2019 colpì diverse località del territorio (leggi qui)”.

Lo annuncia il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che aggiunge: “Un lavoro che arriva a seguito di una mozione, che mi ha visto come prima firmataria, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale del Lazio fatta poi propria dalla giunta regionale che ad agosto 2019 decretò lo stato di calamità naturale per Fiumicino.

I danni derivati dalla la tromba d’aria abbattutasi sulle località di Focene, Maccarese, Torrimpietra e Passoscuro e la messa in atto di provvedimenti, anche finanziari, per far fronte alle emergenze è stata quantificata dall’amministrazione comunale di Fiumicino in 973mila euro di cui 163mila per le spese di prima necessità e il resto per la riparazione dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche.

Oggi quindi, dopo un lavoro lungo e tortuoso, riusciamo finalmente a dare al Comune di Fiumicino uno strumento che possa compensare i danni alle cose di pubblica utilità subiti a causa di quel maledetto evento calamitoso”.

