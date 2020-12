A Santa Marinella nasce la “Banca del tempo”: cos’è e come funziona

Santa Marinella – A Santa Marinella nasce la “Banca del tempo”: sarà ospitata nei locali allestiti presso la sede comunale insieme al Banco Alimentare. Lo comunicano il sindaco Pietro Tidei e l’assessore Renzo Barbazza.

L’idea di costituire una Banca del tempo nel Comune di Santa Marinella nasce per contribuire a fornire risposte immediate ai bisogni della cittadinanza in questo periodo di emergenza pandemica. Lo stop alle attività economiche ha come conseguenza in particolare per la parte debole della popolazione un impoverimento evidente a cui si deve far fronte.

Facendo leva sul senso civico di solidarietà che è emerso da più parti si è pensato di utilizzare il meccanismo rodato delle Banche del tempo. Missione sociale che in questo periodo di dura crisi tornerebbe alla sua idea originaria nata nel Regno Unito negli anni 80 proprio per contrastare gli effetti dell’impoverimento dovuto alle politiche di smantellamento del welfare. Attraverso lo scambio di competenze in modo totalmente gratuito la cittadinanza potrà così avere e mettere a disposizione saperi e conoscenze.

Come funziona?

La Banca del tempo organizza il matching tra le persone disponibili a mettere a disposizione la propria competenza in cambio di un’altra. L’unità di misura di base è di un’ora.

Esempio pratico: Carla mette a disposizione la sua competenza di sarta. Luigi mette a disposizione la sua competenza di tagliare la siepe. Le due esigenze si incontrano e il meccanismo dello scambio si attiva. Le persone interessate si candideranno a partecipare attraverso una email dedicata. Saranno successivamente invitate ad un incontro personale presso la sede individuata dal Comune. Si procederà ad una iscrizione alla Banca del tempo. Sarà sottoscritta una dichiarazione di intenti. Sarà consegnata loro una sorta di tessera di riconoscimento.

A garanzia dello scambio di competenze l’esperta designata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Santa Marinella effettuerà un monitoraggio costante del funzionamento delle attività e del gradimento da parte della cittadinanza.

