Domenica torna il mercato di Fondi in forma completa

Fondi – Domenica torna il mercato settimanale di Fondi, sarà senza restrizioni e in forma completa.

Hanno atteso fino all’ultimo, questa volta, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il dirigente Giuseppe Acquaro.

Per ben due venerdì, infatti, l’ordinanza della Regione Lazio che limitava, nei giorni festivi, lo svolgimento dei mercati ai soli banchi alimentari è con meno di 36 ore di preavviso.

Questo pomeriggio, mentre ambulanti e acquirenti attendevano con ansia, è finalmente arrivata la lieta notizia: l’indice di contagio RT, come annunciato in una nota dall’Ente di via della Pisana, è sceso sotto la soglia critica consentendo alla Regione Lazio di non emettere nuove restrizioni.

“Grazie all’impegno dei cittadini e soprattutto ai comportamenti virtuosi e di rispetto delle norme – spiega il governatore Nicola Zingaretti – il Lazio è rimasta sempre una regione gialla e oggi il dato di previsione del Valore RT è sceso fino a 0.67. Un risultato incoraggiante senza dubbio ma deve essere chiaro a tutti, e voglio ripeterlo di nuovo, che ciò non vuol dire che il pericolo sia passato. Assolutamente no. Quanto ottenuto deve essere lo sprone per andare avanti nell’affrontare il virus con lo stesso rigore e la stessa attenzione”.

Dopo oltre un mese, quindi, torna a Fondi il mercato della domenica con tutte le categorie merceologiche.

Il meteo sembra sorridere agli ambulanti e a chi ha intenzione di fare buoni acquisti a prezzi contenuti.

“Una buona notizia per la città e per gli ambulanti – concludono il sindaco Maschietto, l’assessore Stravato e il dirigente Acquaro – ma ricordiamo a tutti che il distanziamento, il corretto utilizzo della mascherina e tutte misure anticovid andranno rispettate alla lettera. Dobbiamo essere prudenti per la sicurezza di tutti noi e per garantire, in futuro, lo svolgimento del mercato senza ulteriori restrizioni”.