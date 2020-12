Effetti benefici sulla salute nell’integrare semi di cannabis nella propria dieta

Mentre molte persone usano la cannabis per scopi ricreativi in tutto il mondo, in molti paesi è severamente vietato farlo.

Sembra quasi che da quando la cannabis è stata consumata per la prima volta dall’uomo, ci sia stato un dibattito sul fatto che essa abbia davvero tutti i benefici per la salute che la gente sostiene di avere.

Anche se ci sono state ricerche che indicano risultati positivi, non ci sono ancora prove concrete a sostegno delle affermazioni, ma ciò non impedisce ai consumatori di dare per certi tutti i vantaggi che la cannabis apporta, soprattutto per chi soffre di disturbi.

Se si considerano i semi di cannabis in particolare, è stato dimostrato che contengono tanti tipi di benefici per la salute che il mondo deve ancora conoscere.

Eccone alcuni che abbiamo selezionato per te.

Ricca fonte di Omega-3

Proprio come con gli oli di pesce che sono pieni di acidi grassi omega-3, anche i semi di cannabis contengono questi acidi grassi.

Mentre sono cruciali per la salute degli organi, gli esseri umani non possono naturalmente produrre omega-3, il che significa che dobbiamo guardare alle fonti esterne per consumarli.

I semi di cannabis possono migliorare il funzionamento del cervello, aiutando a difendersi da vari disturbi mentali, e l’insorgenza della demenza e del morbo di Alzheimer.

Inoltre, sono anche ricchi di vitamina A e di minerali come ferro, zinco e sodio che sono tutti componenti chiave per mantenere il corpo sano e funzionante al meglio.

Se cerchi maggiori informazioni a riguardo, potrai dare uno sguardo a questo articolo su Cibdol riguardo l’olio di Cannabis e i suoi benefici.

Sono ottimi per il cuore

Un’altra ragione per cui così tante persone scelgono di consumare semi di cannabis è perché possono essere ottimi per la salute del cuore.

Poiché i semi sono ricchi di acidi omega-3, si può essere in grado di abbassare la pressione sanguigna, ridurre il rischio di avere un ictus, così come aumentare la funzione cardiovascolare complessiva.

Inoltre, si dice che la presenza di arginina che si trova nei semi di marijuana provochi la dilatazione e il rilassamento dei vasi sanguigni, contribuendo ad abbassare la pressione sanguigna e a ridurre il rischio di infarto.

Aiuta a perdere e a guadagnare peso

Sappiamo tutti quanto sia importante seguire una dieta equilibrata quando si tratta di mantenersi in forma e sani, quindi potreste essere sorpresi di sapere che mangiare semi di cannabis può aiutare sia a perdere che ad aumentare di peso.

I semi di cannabis sono un ottimo modo per rimanere in forma, attivi e pieni per tutto il giorno, soprattutto perché sono pieni fino all’orlo di vitamine, minerali, sostanze nutritive e proteine.

Per chi cerca di ingrassare, i semi di cannabis possono essere usati come un fantastico integratore, che consente di aggiungere i semi come condimento alla vostra dieta quotidiana, il che difficilmente cambierà il sapore del vostro cibo.

Affrontare l’ansia e la depressione

I semi di marijuana hanno dimostrato di funzionare efficacemente come rilassante muscolare per aiutare a controllare e bilanciare il sistema nervoso.

I semi di cannabis possono aiutare chi soffre di disturbi d’ansia e depressione, oltre a gestire condizioni come gli attacchi epilettici e l’insonnia.

Mentre sia la marijuana che la canapa fanno parte della pianta di cannabis, è meglio attenersi ai semi di canapa perché contengono meno THC, che è noto come la sostanza psicoattiva della marijuana.

Se doveste consumare 2 cucchiai di semi di canapa al giorno, potreste notare ogni sorta di benefici per la vostra salute fisica e mentale.

Sia che scegliate di usarla per il condimento dell’insalata, di mescolarla con la farina d’avena o di metterla sui cereali, potete aggiungere semi di cannabis a qualsiasi cosa vi piaccia mangiare!