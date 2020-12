Furto in casa di Paolo Rossi, in corso le indagini della Polizia scientifica

Un dolore che si è aggiunto ad altro dolore, nel giorno dei funerali. L’agriturismo di Paolo Rossi, a Bucine in provincia di Arezzo, è stato svaligiato.

La moglie Federica, appena rientrata a casa, dopo i funerali avvenuti questa mattina nella cattedrale di Vicenza, ha trovato caos in tutta l’abitazione. Sembra che tra gli oggetti mancanti non ci sia l’orologio del campione azzurro, mentre i cimeli sportivi non sarebbero stati portati via. Sono in corso i rilievi della Polizia scientifica.