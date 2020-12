Maltrattamenti e lesioni alla moglie, arrestato un 41enne di Fondi

Fondi – Nel pomeriggio di ieri, a Fondi i carabinieri della locale tenenza hanno tratto in arresto un 41enne, originario del posto.

L’uomo, a seguito di attività investigativa da parte dei militari, veniva ritenuto responsabile di reati contro la persona e contro la famiglia.

Le indagini venivano dirette dal pool dedicato ai reati di violenza di genere della Procura di Latina, costituita e coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo La Speranza e dal Pubblico Ministero Marco Giancristofaro.

Le risultanze investigative venivano concordate anche dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Laura Morselli, la quale emetteva un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico del 41enne di Fondi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

