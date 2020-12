Minturno2021, coalizione di centrodestra a rischio. Stefanelli tira un sospiro di sollievo

Minturno – A un passo dal Natale, a Minturno la campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo. Spicca una novità su tutte: la fine ormai imminente del commissariamento della sezione locale di “Fratelli d’Italia”, che ha fatto “acquisti” con l’entrata nel partito di Tommaso Iossa, consigliere comunale, e Vincenzo Fedele, candidato a sindaco nel 2016 e poi consigliere dimissionario (a cui è subentrato proprio Iossa, in qualità di primo tra i non eletti).

Nell’attuale consiliatura, guidata dall’uscente Gerardo Stefanelli, la scelta del consigliere Iossa cambia poco le carte: per avere un proprio gruppo consiliare, secondo lo statuto comunale, infatti, si dovrebbe registrare l’adesione di almeno 3 consiglieri. Diverso è il ragionamento sulle comunali. Anche perché in FdI confluirà tutto il gruppo civico con cui Fedele si presentò alle scorse elezioni.

FdI in partita e il rischio che la coalizione salti

“La nostra adesione – hanno spiegato Iossa e Fedele – non deve essere vista come un momento di rottura con gli altri amici del centrodestra. Anzi, noi vogliamo creare una coalizione forte, con un programma e un candidato sindaco che siano condivisibili da tutte le sensibilità locali, proprio come sta accadendo a Latina.”

Eppure, le cose non sono così semplici. E non solo perché, anche se non è ancora ufficiale, il nome del coordinatore locale che è sul piatto è proprio quello di Vincenzo Fedele. Ma perché questo passaggio dell’ex candidato sindaco e dell’attuale consigliere Iossa sembrerebbero una strategia per avere maggior potere decisionale sulla strutturazione della campagna elettorale del centrodestra e, naturalmente, sulla possibilità di indicare il prossimo Primo cittadino.

Sul tema, in FdI nessuna agitazione. L’uomo già c’è. Pino D’Amici. Un nome su cui, però, potrebbe consumarsi la rottura con gli altri partiti del centrodestra, in particolare la Lega.

Quella stessa Lega che potrebbe decidere di scommettere, per la propria rosa, sui nomi tagliati fuori proprio da FdI, primo tra tutti quello dell’ex sindaco Aristide Galasso. La condizione pare una sola: accettare la candidatura a sindaco di Massimo Moni.

Il sospiro di sollievo di Stefanelli

Insomma, la tensione, nel centrodestra, è alle stelle. Una tensione che rischia di sfociare nel solito schema già visto nelle scorse elezioni a Fondi e Terracina: centrodestra spaccato. Con la sola incognita di FI, che ancora non si è chiaramente espressa su come intende muoversi. E con il sospiro di sollievo di Gerardo Stefanelli, che si vedrebbe un passo più vicino alla vittoria.

