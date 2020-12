Nettuno, nascondeva hashish e cocaina in casa: arrestato pusher

Nettuno – Non si ferma l’attività repressiva dei carabinieri di Anzio che, anche nella giornata di ieri, 11 dicembre, hanno arrestato l’ennesimo spacciatore di cocaina.

Ieri sera, infatti, i militari del Nor della Compagnia di Anzio, al termine di una serie di servizi di osservazione, hanno arrestato un soggetto che, all’interno della propria abitazione, deteneva più di 20 grammi tra cocaina e hashish.

Il sospetto viavai di persone nei pressi della propria abitazione di Nettuno non è rimasto indifferente agli occhi attenti dei carabinieri della Compagnia di Anzio hanno fatto irruzione nell’abitazione, sequestrando lo stupefacente oltre a materiale per pesare e confezionare le droghe, traendo in arresto il reo.

L’arrestato, un 49enne con precedenti per traffico di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere di stampo mafioso, è stato trattenuto agli arresti domiciliari e nella mattinata odierna sarà processato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

