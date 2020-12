Palestre a cielo aperto, al Foro Italico il via al progetto pilota, Rosolino: “Abbiamo bisogno di luoghi del genere”

Roma – Frutto dell’accordo firmato tra Sport e Salute e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (leggi qui) l’evento a cielo aperto ha visto il via lo scorso 11 dicembre. Il Foro Italico, come spiegato dal progetto redatto a quattro mani, con il benestare del Governo, è diventato una palestra a cielo aperto.

La location scelta è quella della Grand Stand Arena. Un luogo suggestivo. Tennis, beach volley, pallanuoto. I grandi dello sport, tra cui Rafael Nadal e Roger Federer, ad esempio, si sono esibiti proprio su quel terreno, che spesso ha cambiato colore e destinazione sportiva. Lo ha fatto ancora in questi giorni, per lasciare spazio e in modo gratuito ai tantissimi amatori praticanti lo sport, che non possono frequentare in queste settimane le palestre chiuse. E allora nel cuore del luogo dello sport italiano, proprio lo sport tenderà una mano a chi vuole praticarlo per passione o per mantenere la propria salute.

E non saranno soli i praticanti di tutta Roma. Ci saranno proprio i campioni dello sport a fare da tutor, durante la pratica sportiva. 800 metri quadrati tutti per gli appassionati di sport. Un luogo libero e pieno di entusiasmo. Alla presentazione e al taglio del nastro del 10 dicembre, erano presenti Manuela Di Centa e Massimiliano Rosolino. Tra gli azzurri “Legends” dello sport italiano scelti da Sport e Salute per divulgare i valori sportivi (leggi qui). Il progetto si chiama “Sport nei parchi”. Organizzare e attrezzare luoghi in tutta Italia, per permettere la pratica sportiva, mediante attrezzi ed esercizi specifici.

Quello della Grand Stand Arena è un primo passo. Un progetto pilota, praticamente. Il bando ufficiale sarà pubblicato il 18 dicembre e per tutta Italia: “Vogliamo tenere vivo lo sport – ha commentato Cozzoli su Gazzetta dello Sport – è un ponte per la ripartenza, a disposizione di tutte le società sportive”. Ha precisato il Presidente di Sport e Salute. Anche Massimiliano Rosolino ha espresso il suo pensiero sull’iniziativa e non solo: “Abbiamo bisogno di posti come questi – ha detto il campione olimpico di nuoto, come riportato da Gazzetta dello Sport – ci divertiremo e lo faremo in sicurezza”. Rosolino ha commentato anche il ritorno di Magnini al nuoto agonistico (leggi qui): “Lo sapevo prima che lo annunciasse, c’eravamo visti alle riprese del film di Raoul Bova. Ha fatto bene”. Anche la Di Centa ha commentato il progetto sportivo sotto il cielo del Foro Italico: “Tutti noi abbiamo cominciato a praticare lo sport dal niente – ha detto la pluricampionessa olimpica di sci di fondo, ancora Gazzetta dello Sport – è un modo diverso di fare squadra”.

(Il Faro online)