Una nuova fascia frangivento in via Monte Circeo: sarà di sugheri e alberi di Giuda

San Felice Circeo – Lunedì 14 dicembre prenderanno il via i lavori di miglioramento e ricostituzione boschiva su via Monte Circeo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Migliara 58 e quello con via della Pineta.

L’attuale fascia frangivento, avendo perso la sua funzione originaria, sarà sostituita da una nuova; inoltre, i lavori consentiranno, successivamente al completamento dell’opera, la sistemazione del manto stradale e del potenziamento della rete fognaria. La Regione Lazio ha provveduto a consegnare al Comune di San Felice Circeo, che ne è effettivamente entrato in possesso, queste fasce frangivento, dando la possibilità all’Amministrazione di procedere a un intervento prima non possibile.

“L’attuale fascia è formata da pini domestici di prima grandezza che – spiega Monia Di Cosimo, consigliere con delega ai Lavori pubblici –, vista l’elevata altezza raggiunta, hanno perso qualsiasi funzione frangivento. Inoltre, bisogna considerare che le dimensioni importanti di questi alberi comportano, in caso di maltempo, il rischio di rami rotti o crollo delle piante. Le radici, poi, hanno creato dei rigonfiamenti, deformando il manto stradale. Questo intervento di miglioramento e riqualificazione boschiva ristabilirà la sicurezza per pedoni, automobilisti e abitazioni limitrofe alla fascia frangivento. Inoltre, con l’anno nuovo, sarà possibile procedere all’ammodernamento, ampliamento e razionalizzazione della rete fognaria”.

Le piante scelte per sostituire i pini domestici sono sugheri e alberi di Giuda. “Abbiamo puntato su piante – sottolinea la dottoressa Di Cosimo – che non creino problemi con le loro radici, che siano elementi di pregio per l’ambiente urbano e che abbiano un’estetica piacevole”.

Per permettere lo svolgimento in sicurezza di questi interventi, dal 14 dicembre al termine dei lavori, è stata prevista l’istituzione temporanea del divieto di transito in Via Monte Circeo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Migliara 58 e l’intersezione con Via IV Maggio, dalle 7 alle 17, con accesso al tratto interdetto consentito ai soli residenti e ai mezzi d’opera della ditta incaricata della riqualificazione boschiva.

