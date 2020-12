Amministrare ai tempi del Covid, il Sindaco di Latina: “È dalle Città che il Paese potrà ripartire”

Radio Faro Tv – La corsa della diffusione del contagio del Covid-19, non rallenta e arriva a un periodo particolarmente difficile da gestire, le lunghe festività di Natale, Capodanno ed Epifania, che da sempre richiamano per le strade folle di persone per l’acquisto dei regali e sono per le case degli italiani, il momento in cui si riempiono di parenti e amici.

Con l’ultimo DPCM, che ancora non ha definito del tutto le regole di comportamento per gli italiani in questo lungo e particolare periodo di festività (si prevedono interventi meno restrittivi del Parlamento in merito agli spostamenti fra comuni), l’economia e il mondo del lavoro si ritrovano in uno stato di grande sofferenza e incertezza.

Ma, in questo periodo natalizio, l’elemento del distanziamento assume una valenza emotiva particolare, se si pensa ai molti anziani costretti a rimanere soli e lontani dagli affetti di figli e nipoti; al problema dei coniugi e partner conviventi con figli; alle molte famiglie che dovranno rinunciare ai tradizionali festeggiamenti che mettono insieme parenti e amici.

Quei comportamenti che a Natale hanno da sempre rappresentato quei principali momenti di vicinanza e di scambio affettivo: baci, abbracci, lunga permanenza a tavola e scambio di doni saranno nel 2020, alla luce della diffusione del Covid-19, comportamenti ad altissimo rischio di contagio.

E, rispetto all’imposizione di regole restrittive, oltre a quelle imposte dal Governo, i sindaci continueranno ad avere il potere di chiudere strade e piazze per evitare gli assembramenti.

“Gestire questa emergenza da Sindaco – afferma il primo cittadino di Latina, Damiano Coletta – è una sfida complicatissima e probabilmente aver lavorato per tanti anni come medico cardiologo in un reparto di emergenza mi ha aiutato ad affrontare ogni situazione con la giusta lucidità e anche con un po’ di competenza specifica”.

“La prima fase di questa pandemia – continua il Sindaco – ci ha messo di fronte all’emergenza sanitaria che è stata mano a mano affiancata da quella socio-economica. Il Covid ha lasciato segni profondi sui cittadini perché ha portato lutti, gravi complicazioni di salute e, in tanti casi, anche pesanti difficoltà economiche”.

“La politica si deve far carico di tutto e il percorso che abbiamo intrapreso a Latina, con il Patto per Latina ad esempio, ha l’obiettivo non solo di sostenere chi ha bisogno in questo momento, affinché nessuno resti indietro, ma anche di aiutare il tessuto socio-economico a ripartire. I fondi che arriveranno dall’Europa e in particolare il programma Next Generation UE rappresentano un’opportunità che non possiamo farci sfuggire. Perché è dalle città che il Paese potrà ripartire” – conclude il Sindaco di Latina.

La gestione dell’emergenza dal punto di vista sociale ed economico; il rapporto con la Città; il Patto per Latina; il ruolo della politica e la sfida per il secondo mandato, saranno le questioni centrali della puntata di “Ponte di Comando” del 15 dicembre, che andrà in onda a partire dalle ore 18:00 e che si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata.

A spiegare ai propri cittadini, attraverso il canale del “Faro online”, le misure intraprese per affrontare questa lunga emergenza sanitaria e sociale, in particolare, anche nel prossimo periodo di festività, ci sarà il sindaco Damiano Coletta.

“Ponte di Comando” è un programma con cui “Il Faro online” sta incontrando, fin dall’inizio di questa emergenza sanitaria, gli amministratori delle Città della costa laziale. Diretto e condotto dal direttore responsabile Angelo Perfetti e dal sociologo e direttore editoriale Vincenzo Taurino, che daranno spazio anche alle domande del pubblico che seguirà in diretta la trasmissione.

