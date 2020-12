Ardea, tentano di svaligiare un negozio sulla Laurentina: è caccia ai ladri

Ardea – Tentano un furto ad “Acqua e Sapone” di via Laurentina, ma si danno alla fuga all’arrivo dei Carabinieri.

È successo nella notte di venerdì 11 dicembre, attorno all’una, quando la Centrale Operativa della Compagnia di Anzio, su richiesta telefonica sopraggiunta al 112 da un privato cittadino che aveva udito dei rumori provenienti dal retro del negozio, ha inviato rapidamente sul posto tre auto della Compagnia, sopraggiunte in tempo record.

I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo di Ardea e del Nucleo Radiomobile di Anzio sono giunti sul posto e a quel punto i malviventi, dopo aver procurato un foro nel muro perimetrale, si sono dileguati a piedi per i campi limitrofi senza riuscire ad asportare alcunché.

L’importante sinergia tra Arma dei Carabinieri e cittadini onesti che segnalano, si è dimostrata, ancora una volta, fondamentale per prevenire e reprimere i reati sul territorio.

Nel ringraziare il segnalante, i Carabinieri colgono l’occasione per invitare tutti i cittadini a segnalare sempre prontamente al 112 situazioni che possano apparire sospette, in modo da consentire alle pattuglie di intervenire con grande tempismo, compatibilmente con le emergenze in atto, al fine di accertare e magari, come in questo caso, di evitare il peggio.

