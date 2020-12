Cerveteri, ecco la programmazione degli interventi sul verde dal 14 al 18 dicembre

Cerveteri – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (clicca qui).

Gli interventi, programmati dal 14 al 18 dicembre, riguarderanno in particolare Cerveteri, Borgo San Martino, Sasso, Due Casette, I Terzi, Ceri, Valcanneto e Cerenova. Previsto il taglio erba e raccolta carta nei plessi scolastici del territorio, oltra allo svuotamento dei cestini nei parchi pubblici. Gli addetti al verde di Multiservizi si occuperanno anche di potature di arbusti e siepi.

La pubblicazione dell’agenda settimanale del verde, così come l’agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella volontà della Multiservizi di rendere il servizio sempre più efficiente e trasparente per la cittadinanza. A partire dalla seconda metà del 2016 ad oggi questo servizio consente al cittadino di risalire ad ogni singolo intervento svolto in qualunque giorno, avendo a disposizione informazioni su quante ore, quali e quanti operai, quali mezzi e attrezzature sono servite per la singola lavorazione, anche di una durata di soli 10 minuti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri