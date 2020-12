Europeo Under 21, Italia con Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca

Roma – L’Italia Under 21 dovrà vedersela con Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca nella fase finale del Campionato Europeo del 2021, in Ungheria e Slovenia. Questo il risultato del sorteggio del torneo che per la prima volta vedrà la partecipazione di 16 squadre: gli azzurrini faranno parte del girone B.

L’Europeo, co-organizzato da Ungheria e Slovenia, ha un formato e un calendario unico, con fase a gironi e partite a eliminazione diretta giocate in momenti diversi. La fase a gironi si disputerà dal 24 al 31 marzo 2021 mentre la fase a eliminazione diretta a otto squadre con le prime e le seconde dei gironi si giocherà dal 31 maggio al 6 giugno 2021.

“E’ un girone molto impegnativo come tutti i gironi a questo punto della competizione – ha detto il tecnico dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato – Con le squadre che hanno vinto il proprio girone e il paese ospitante: difficile fare previsioni in questo momento, da qui a marzo bisogna capire le squadre con quali formazioni arriveranno. Speriamo di arrivarci nel modo migliore possibile e mettere a frutto l’esperienza di questi mesi molto difficili. Sulla carta la Spagna è la prima candidata a vincere l’Europeo, dopo di che c’è la Slovenia che è il paese ospitante, ma dal punto di vista della tradizione non è come la Spagna, ma giocano in casa. Bisogna essere molto cauti – conclude Nicolato – la Repubblica Ceca sforna sempre grandi giocatori. Bisogna essere cauti e capire come si arriverà a marzo“. (Ansa)