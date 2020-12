Manita giallorossa al Dall’Ara: la Roma travolge il Bologna 1-5

Bologna – Cinque goal in 45 minuti. Così si è chiuso il primo tempo al Dall’Ara, di quella che si è rivelata una meravigliosa prestazione dei giallorossi con un 1-5 finale che travolge il Bologna. Con questa manita, la Roma porta a casa 3 punti preziosi che le permettono di salire a 21 punti in classifica, a meno 5 dal Milan capolista.

I giallorossi non registravano un risultato del genere in una trasferta di campionato dal 2002, durante lo storico derby firmato dal poker di Montella e dal cucchiaio di Totti. Dopo 18 anni la storia si ripete con 5 marcature diverse: la formazione capitolina va in vantaggio al 5′ grazie ad un autogol di Poli, ma al 10′ arriva il raddoppio di Dzeko, seguito cinque minuti più tardi dalla terza rete di Pellegrini. C’è gloria anche per Veretout che va a segno al 35′, la quinta rete è,invece, di Mkhitaryan al 44′. Il gol della bandiera degli emiliani arriva al 24′ su autorete di Cristante.

I festeggiamenti in casa Roma diventano doppi: con la rete di oggi, Edin Dzeko raggiunge quota 111 goal con la maglia giallorossa, che potevano essere anche qualcuno in più, visto un paio di belle occasioni mancate oggi dal bosniaco.

(Foto Twitter @OfficialASRoma)