Nazionale di karate, Figuccio: “I ragazzi sono motivati. Possiamo lavorare bene per le Olimpiadi”

Ostia – E’ terminato lo scorso 12 dicembre il raduno della Nazionale Italiana di karate al Centro Olimpico Matteo Pellicone. Gli azzurri si sono allenati per testare la forma e arrivare ad un livello fisico e mentale che sia propedeutico per le prossime competizioni. In calendario c’è la Premier League di Lisbona. Il 19 febbraio l’Italia dei qualificati, Busato, Busà e Bottaro, tornerà sul tatami per le qualifiche olimpiche e per conquistare medaglie e punti preziosi.

Iniziato il 4 dicembre e seguito dagli allenatori Loria, Guazzaroni, Sodero, il direttore tecnico Aschieri e Figuccio, il collegiale è stato importante. I karateka tricolori desiderano tornare presto alle competizioni. Condizione atletica e fisiologica per dei campioni dello sport, che sentono la necessità di quell’adrenalina da gara, che mai dovrebbe mancare. Il Covid-19 ha fermato gli eventi e anche la World Karate Federation ha bloccato molte gare che erano in calendario. Le commissioni apposite tuttavia si sono riunite e hanno lavorato alacremente per redigere dei protocolli, che potessero garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti. Così sarà anche a Lisbona e gli azzurri, dopo un ultimo raduno di gennaio, voleranno in Portogallo: “La squadra sta bene. Gli atleti sono intorno al 75-80% della condizione”. Coach Figuccio delinea il quadro della preparazione dei suoi ragazzi. Prosegue: “Ci promettiamo, da qui al prossimo raduno che faremo intorno al 20 gennaio, di salire un altro po’ e prepararci al periodo di gare, che partirà dal 19 febbraio a Lisbona con la prima Premier League”.

L’entusiasmo e la voglia di fare bene saranno le stelle polari della Nazionale di karate. Figuccio precisa: “Trovare le motivazioni non è difficile per gli atleti. Siamo stati bravi, tutti insieme, a creare un gruppo dove abbiamo definito molto chiaramente quali sono prospettive ed obiettivi e le motivazioni ovviamente non mancano, vista la grande volontà di partecipare a queste Olimpiadi”. L’obiettivo è quello, non c’è alternativa. E oltre ai tre azzurri che già hanno strappato il pass, è possibile per gli altri scalare il ranking, con punti pesanti già in tasca: “I ragazzi sono motivati ed energici. C’è un bel clima ed il gruppo è coeso. Ci possiamo ritenere soddisfatti. Chiaramente la distanza dai tappeti di gara si fa sentire e dobbiamo lavorare duramente. Gli obiettivi ai quali lavoriamo riguardano la qualità tecnica nella tolleranza alla fatica e quindi far sì che questi processi siano stabili, in una condizione di richiesta volume più elevata rispetto a tempo fa”.

La casa della Fijlkam ad Ostia Lido fa da culla e da bolla. Condizione indispensabile per lavorare in modo tranquillo: “Il fatto di allenarsi al Centro Olimpico, come abbiamo sempre detto, è una grande risorsa. Per la struttura, per le palestre, per la mentalità e la possibilità di riuscire a creare tutta una serie di aspetti integrati e multidisciplinari che portano anche multi-esperienze con atleti di altre discipline olimpiche come il judo e la lotta”. Come riporta il sito ufficiale della Fijlkam stessa, Vincenzo Figuccio conclude: “Abbiamo una dirigenza importante che ci aiuta nel riuscire a fare chiarezza sulla vision da prendere. Insomma, per noi il Centro Olimpico è fondamentale”.

(foto@Fijlkam)