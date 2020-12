“Non fiori ma opere di bene”: insieme a Farmacisti in Aiuto per donare solidarietà in memoria di chi ci ha lasciato  

La perdita di una persona cara e il conseguente dolore che si trascina dietro, è qualcosa che non si può spiegare. Lascia un vuoto difficile da colmare, nonostante le persone che ci restano accanto provino a fare di tutto per farci stare meglio. Ma quel vuoto ce lo porteremo dentro, sempre.

Farmacisti in Aiuto cerca nel suo piccolo di trasformare un momento così doloroso, in una speranza per qualcun altro. Lo scopo del progetto “Non fiori ma opere di bene” è proprio questo: fare qualcosa di significatamene simbolico, che possa durare nel tempo e che possa portare un po’ di felicità a chi non ne ha.

Questo progetto, prevede che chiunque voglia, destini i soldi che aveva pensato di utilizzare all’acquisto dei fiori, ad un’iniziativa solidale attraverso Farmacisti in Aiuto. Successivamente, saranno i famigliari del defunto a decidere come impiegare i fondi raccolti.

“Di recente – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto – è venuta a mancare la mamma del nostro vicepresidente dott Fabio Reposi, una perdita dolorosa per tutti noi. Abbiamo condiviso il suo dolore e le sue sofferenze, ma abbiamo deciso di fare qualcosa di più: i dipendenti delle farmacie di Isola Sacra e di Aranova (e non solo), si sono unite a noi per raccogliere i fondi che utilizzeremo per il nostro progetto ‘Fondo di Solidarietà’

“Fare una donazione in memoria di chi non c’è più – prosegue il Presidente – significa tendere la mano alle persone in difficoltà e ricordare il tuo caro estinto con un gesto che si protrarrà nel futuro. Si tratta di regalare del bene onorando la memoria dei nostri cari, dando concrete possibilità di migliorare la vita alle persone meno fortunate di noi”.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di aderire al nostro progetto – conclude Tullio Dariol -. Un vero gesto d’amore che, purtroppo, non colmerà le mancanze subite dal nostro caro amico, ma che senza dubbio gli riscalderà il cuore”.

