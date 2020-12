Rissa a Gaeta, all’arrivo delle forze dell’ordine i ragazzi cercano di dileguarsi

Gaeta – La Polizia di Stato di Latina nella serata di ieri ha ricevuto una segnalazione al centralino di soccorso pubblico “113” relativa ad una rissa che vedeva coinvolti diversi giovani a Gaeta in via Marina di Serapo,

Poiché nel Comune pontino era già in atto uno specifico dispositivo di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale, predisposto dal Questore sotto l’egida del Prefetto e finalizzato a verificare il rispetto delle vigenti misure di contenimento all’epidemia da Covid-19, le pattuglie sono intervenute tempestivamente, unitamente alle altre unità operative impegnate in servizio di controllo del territorio.

Alla vista delle forze dell’ordine i numerosi litiganti si sono dati alla fuga, disperdendosi nelle strade vicine.

Nelle fasi immediatamente successive, il personale operante ha proceduto al controllo ed alla identificazione di 18 giovani, di età compresa tra i 15 ed i 25 anni, tutti residenti a Formia, Fondi e Gaeta, trovati nelle vie attigue ai luoghi degli scontri.

Sono in corso approfondimenti investigativi da parte del Commissariato di Gaeta per vagliare le posizioni di ognuno.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

