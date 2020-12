Santa Marinella, il Centro Studi Aurhelio: “Consigli comunali senza streaming e senza registrazioni”

Santa Marinella – “A Santa Marinella, continua la scia dei consigli comunali senza traccia audio o video, nonostante le roboanti dichiarazioni della maggioranza”. È quanto si legge in una nota del direttivo del Centro Studi Aurhelio.

“Da maggio scorso, con la scusa del Covid-19 – prosegue la nota -, tra convocazioni ballerine, in cui cambiano giorni e addirittura le ore di convocazione mandando in tilt gli uffici preposti alla consegna delle convocazioni ai consiglieri comunali, forme di accesso e fruizione singolari, streaming inesistenti e registrazioni fruibili in differita ancor più introvabili, la situazione è divenuta surreale.

Il funzionamento del consiglio comunale, non solo per la mancanza di documenti e per risposte non pervenute, ma addirittura per la sua inaccessibilità a coloro che non possono assistervi di persona, sta diventando una farsa.

Dopo mesi di dichiarazioni – prosegue il Direttivo -, nelle quali da un giorno all’altro pareva fosse risolto il problema, per verificare la veridicità degli interventi al consiglio comunale, i cittadini debbono confidare nel passaparola, nemmeno fossimo in un villaggio paleolitico dove le parole degli anziani venivano trasmesse oralmente.

Ci chiediamo, a questo punto, se effettivamente il servizio sia stato definito nei suoi dettagli, con chi doveva eseguirlo e metterlo a disposizione della cittadinanza. A tale riguardo, confidiamo nell’azione del consigliere Fiorucci che a tale proposito ci ha comunicato di essersi prontamente attivato e aver presentato da qualche giorno un’ interrogazione a riguardo.

Ci aspettiamo – conclude il Centro Studi Aurhelio – già dal prossimo consiglio comunale quindi, una risposta adeguata e decente da chi è al governo di questa città”.

