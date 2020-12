A Fiumicino arriva un sito web dedicato alle mense scolastiche della città

Fiumicino – “Sodexo Italia S.p.A, la ditta gestisce il servizio di refezione scolastica presso le scuole comunali di Fiumicino, ha inaugurato un nuovo sito web con molti servizi e informazioni utili per le famiglie“. Ad annunciarlo è l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Si chiama ‘Sodexo Education’ e vi si accede direttamente dall’home page del Comune (clicca qui) andando nella sezione “Refezione Scolastica”, presente all’interno dei servizi telematici – spiega Calicchio -. Nella pagina web tutti gli interessati possono trovare informazioni relative ai menù, del giorno o della settimana, alle modalità di gestione e alle iniziative in programma presso il Comune di riferimento, oltre a tante curiosità ed informazioni in ambito alimentare e formativo. Collegandosi al sito si potranno conoscere anche alcune novità del settore nutrizionale e una serie di consigli per continuare a casa il percorso di educazione alimentare e di consumo consapevole”.

“Dal mese di ottobre, seppur nella situazione emergenziale e precaria del periodo, Sodexo Italia S.p.A. ha avviato il nuovo servizio di refezione scolastica presso le scuole comunali di Fiumicino – sottolinea l’Assessore -. La società è risultata vincitrice dell’appalto per la gestione delle mense scolastiche del Comune, integrando nell’immediato tutte le operatrici che erano impiegate con la ditta che l’aveva preceduta nella gestione del servizio. Ad oggi il servizio mensa è attivo in tutte le scuole comunali ed in alcune statali, nelle quali il personale educativo ha fornito la propria disponibilità per la gestione dell’orario prolungato”.

“Ad oggi il servizio di refezione si sta svolgendo con regolarità in tutte le scuole interessate – prosegue Calicchio -, garantendo una ristorazione scolastica di standard elevati a livello qualitativo e gestionale. La ditta, nel contempo, punta ad un approvvigionamento sostenibile, attraverso la promozione di un’alimentazione corretta e bilanciata per tutti gli studenti”. “Proprio alla luce di tali impegni – continua – Sodexo sta organizzando uno speciale pranzo natalizio per tutte le bambine e i bambini del servizio di refezione con un menù tipico, che possa avvicinarli alle tradizioni culinarie locali e ai loro speciali gusti e preferenze”.

“L’Assessorato alla Scuola, nel contempo, sta promuovendo all’interno di tutti gli istituti comprensivi del territorio l’iniziativa del Natale Solidale (leggi qui) – conclude Calicchio -, nella quale gli studenti sono invitati donare generi alimentari e beni di prima necessità. Le donazioni saranno destinate alla Croce Rossa locale, per il sostegno delle famiglie più bisognose. Ritengo tale iniziativa necessaria al fine di veicolare un importante messaggio di solidarietà nei confronti di chi oggi necessita di più attenzione, dimostrando che la generosità costituisce quel senso civico necessario per la formazione pedagogica dei nostri ragazzi”.

