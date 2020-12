Ardea: cade l’accusa di falso ideologico, innocenti due dipendenti dell’Ufficio tecnico

Ardea – Stamattina presso il Tribunale di Velletri, davanti al Gup dott. Picca, si è tenuta l’udienza nei confronti del Geom. Vincenzo Longo, dipendente comunale presso l’ufficio tecnico settore urbanistica, e la Dott.ssa Samantha Morano. L’udienza doveva stabilire se prosciogliere o mandare al dibattimento i due per i reati di falso ideologico Art. 110 CP e 479 CP.

Accogliendo le tesi del difensore Avv. Francesco Falco, il giudice dell’udienza preliminare Dott. Picca, ha prosciolto i due imputati. I permessi di costruire erano stati rilasciati alla Zenio Costruzione Srl erano regolari in quanto la particella oggetto di causa non era F2 verde pubblico, come del resto aveva anche detto un precedente dirigente.

Infatti quanto già sostenuto da precedente dirigente e sostenuto confermato anche dall’attuale dirigente dell’area tecnica Ing. Emanuele Calcagni. La morale di questo processo? E’ che non è aggiornato il PRG rispetto ai piani di fabbricazione. Pertanto sarebbe il caso di aggiornare le mappe una volta per tutte.

