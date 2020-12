Calicchio: “Strumentalizza anche i canti di Natale, Fiumicino merita un’opposizione migliore”

Fiumicino – “È pazzesco come si riesca a strumentalizzare ogni cosa, perfino i canti di Natale“. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio, replicando alle dichiarazione dell’opposizione che critica la scelta del Comune di “non inserire riferimenti religiosi” nei canti natalizi (leggi qui).

“L’iniziativa “Natale da star” che coinvolge le materne del Comune e lo spirito che l’accompagna è stata compresa da tutti – spiega Calicchio -. Tant’è che tutte e 35 le sezioni hanno aderito. Gli unici a non averla capita sono gli eletti del centrodestra del nostro territorio, a tutti i livelli”.

“Tutti i canti scelti parlano del Natale, com’è ovvio che sia – prosegue l’assessore -: non si capisce dove sia la polemica. In un momento in cui il Natale deve alimentare più che negli altri anni, uno spirito di solidarietà e di coesione tra tutte le persone che attraversano un momento davvero difficile, molte delle quali lontane dai propri cari, qualche politicante di mezza tacca pensa di creare spaccature strumentalizzando i bambini delle materne”. “Davvero imbarazzante – conclude Calicchio -. Peccato, Fiumicino meriterebbe un’opposizione migliore“.

