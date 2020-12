Coccia di Morto, barca a vela si incaglia sulle secche: due persone salvate dalla Guardia Costiera

Fiumicino – Nella tarda serata di Ieri, alle ore 17.30, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di 2 persone a bordo di una imbarcazione a vela di 13 metri di lunghezza, partita da Porto Ercole la mattina presto ed incagliatasi sul fondale sabbioso nello specchio acque antistante località Coccia di Morto.

La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma, considerato il basso fondale in cui si trovava l’imbarcazione, ha inviato prontamente il nuovo mezzo navale in dotazione B120 della Guardia Costiera, che sotto il coordinamento della direzione Marittima di Civitavecchia, ha prestato soccorso alle persone a bordo e assistenza durante le delicate operazioni di disincaglio dell’unità a vela da parte di due rimorchiatori. Lo stesso mezzo nautico ha scortato l’imbarcazione in difficoltà fino all’imboccatura della foce di Fiumara Grande. Le due persone sono sbarcate in buono stato di salute.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino