Covid-19 a Nemi, per Natale il Comune regala dei saturimetri ai cittadini

Nemi – “In questo momento di emergenza nazionale e di pandemia a livello mondiale l’amministrazione comunale di Nemi vuole stare vicino alla cittadinanza e stringersi intorno alle famiglie, in maniera particolare a quelle che sono state colpite dal positività al Covid-19, donando un saturimetro”.

Lo annuncia il primo cittadino di Nemi, Alberto Bertucci, aggiungendo: “In questi giorni i volontari della Protezione Civile Comunale andranno a consegnare ad ogni famiglia dove un membro o più membri sono stati positivi al Covid un saturimetro. Tutto questo per aiutare anche l’enorme lavoro del nostro servizio sanitario nazionale, ed in particolare quello dei medici di famiglia che ancora oggi sono ancora sovraccaricati. Donare un saturimetro è un modo per misurare l’ossigenazione del sangue dando così una prima veloce diagnosi“.