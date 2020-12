Covid a Fiumicino: scendono a 340 i positivi

Fiumicino – “Scendono a quota 340 i positivi nel Comune di Fiumicino, 9 meno di ieri. E’ quanto emerge dai dati odierni forniti dalla Asl Rm 3″. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Come già accaduto ieri – aggiunge – i guariti superano i nuovi casi, rispettivamente 23 e 14, e questa è un’ottima notizia. Il numero di donne che ha contratto il coronavirus è di 189, gli uomini sono 151, mentre l’età media è di 41 anni. Isola sacra e Fiumicino rimangono le località più colpite, con il 68% del totale di persone positive”.

“I dati registrano dunque una lieve inflessione nei contagi – conclude Montino – ma questo non deve assolutamente indurci a pensare che siamo fuori pericolo. Anche perché, in vista anche delle prossime festività natalizie, è assolutamente necessario far sì che il numero totale di positivi si abbassi. E l’unico modo per riuscirci è seguire alla lettera le indicazioni degli organi sanitari, ovvero mantenendo il distanziamento, indossando le mascherine, igienizzando le mani di frequente ed evitando gli assembramenti”.