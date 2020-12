Fondi regionali per le associazioni culturali: il promemoria del Sindaco di Fondi

Fondi – Ultimi giorni per accedere ai finanziamenti della Regione Lazio destinati alle associazioni culturali. Il promemoria arriva dal sindaco Beniamino Maschietto e dall’assessore Vincenzo Carnevale che si rivolgono al vivace mondo dell’associazionismo culturale della città di Fondi.

“I sodalizi che si aggiudicheranno i finanziamenti – commenta Carnevale – riceveranno una vera e propria iniezione di liquidità in un momento in cui i progetti e le iniziative sono sempre in numero superiore alle effettive possibilità degli enti locali. Questo contributo potrebbe servire a realizzare un buon progetto rimasto nel cassetto oppure – aggiunge – potrebbe servire per migliorarne un altro, andando per esempio a coprire spese che, in fase di previsione, sembravano eccessive per le possibilità, sempre troppo ristrette, dell’associazionismo. A tutte queste piccole ma importantissime realtà del territorio, ricordo, quindi, che per partecipare al bando c’è tempo fino al 21 dicembre”.

Per le Associazioni culturali e di Promozione Sociale (APS), anche appartenenti al Terzo Settore, che siano attive nella promozione artistica e culturale, nella produzione e nella formazione, la Regione Lazio ha stanziato, in totale, 4 milioni di euro.

Due le categorie di beneficiari

gli organizzatori di attività culturali e artistiche che non sostengono la spesa di uno spazio, i quali potranno ottenere un contributo una tantum a fondo perduto pari a 5.500 euro;

tutti coloro che, oltre a essere organizzatori, sostengano anche il costo (contratto di locazione, concessione d’uso, comodato) di uno spazio polifunzionale sul territorio regionale deputato all’esecuzione di queste attività e che potranno ottenere un contributo una tantum a fondo perduto pari a 9mila euro.

Requisiti

Tra le condizioni richieste, provare di aver svolto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 almeno 50 giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione o formazione.

Le domande di contributo dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, entro e non oltre il 21 dicembre 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo sostegnoassociazioniculturali.laziocrea@legalmail.it.

Info e moduli su https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-a-sostegno-delle-associazioni-culturali/