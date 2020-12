googledown in tutto il mondo: problemi di accesso a Gmail, YouTube e Drive

Roma – Un malfunzionamento sta interessando i servizi di Google su scala globale. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube.

Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. E i problemi tecnici di Google diventano una delle tendenze principali su Twitter, dove l’hashtag #googledown spopola a ogni latitudine.

Le mappe mostrano un’impennata dei ‘down’ relativi al motore di ricerca, a Youtube, a Gmail, a Google Meet, Google Drive e Google play.