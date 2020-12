Incidente sulla Nettunense: traffico in tilt tra via di Cancelliera e via Paluzzetti

Roma – Traffico in tilt sulla Sr207 Nettunense. Un incidente avvenuto intorno alle 10:40 di questa mattina 14 dicembre avrebbe causato code tra via di Cancelliera e Via Paluzzetti, in direzione Cecchina.

Notizia in aggiornamento…

