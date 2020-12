Ladispoli, al via la distribuzione dei buoni spesa ai cittadini

Ladispoli – “Ho il piacere di informarvi che oggi, 14 dicembre 2020, inizieremo a distribuire i buoni spesa alle persone che ne hanno fatto richiesta. A seguito dell’avviso pubblicato hanno presentato domanda e sono risultati aggiudicatari tutti i 1205 richiedenti, quindi nessuno rimarrà escluso”. A dichiararlo in una nota stampa, è il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

“Ma le buone notizie non sono finite – prosegue il Sindaco -. Soddisfacendo tutte le domande pervenute rimangono a disposizione ulteriori fondi, per la precisione €78.584, che abbiamo deciso di ridistribuire tra gli aventi diritto aggiungendo 50 euro alle cifre precedentemente stabilite.

Quindi la ripartizione sarà la seguente:

-Nuclei familiari che non percepiscono forme di sostegno pubblico o che ne hanno fatto richiesta senza averlo ancora ricevuto:

1 componente €250

2 componenti €350

3 componenti €450

4 componenti €500

5 o più componenti €550

-Nuclei familiari che percepiscono forme di sostegno pubblico complessivamente inferiori ad €800 mensili:

1 componente €200

2 componenti €300

3 componenti €350

4 componenti €400

5 o più componenti €450

-Nuclei familiari che percepiscono forme di sostegno pubblico complessivamente superiori ad €800 mensili:

1 componente €150

2 componenti €250

3 componenti €300

4 componenti €350

5 o più componenti €350

I restanti 18.334 euro saranno a disposizione dei Servizi Sociali per interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica. I buoni verranno consegnati a domicilio dalla Protezione civile e dalle associazioni di volontariato che collaborano con il Comune di Ladispoli nell’ambito dell’emergenza sanitaria”.

“Contiamo di terminare la distribuzione dei buoni entro il 20 dicembre, – conclude Grando – per consentire a tutti di trascorrere un Natale dignitoso. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici comunali coinvolti nella gestione del fondo di solidarietà alimentare, gli amministratori, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato per la loro preziosa collaborazione”.

