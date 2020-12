Parco Leonardo, Anselmi incontra i lavoratori Auchan: “Hanno il diritto di conoscere il loro futuro”

Fiumicino – “Questa mattina ho incontrato alcuni lavoratori del supermercato Auchan di Parco Leonardo, preoccupati per il loro futuro”. A renderlo noto è l’assessora al lavoro del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi.

“È una vicenda che seguiamo da vicino fin dall’inizio. Sono circa 70 i dipendenti in attesa di sapere cosa accadrà loro dopo che il punto vendita, come si annuncia, chiuderà il prossimo 31 dicembre. In 70 – spiega – hanno già accettato una buona uscita, mentre i rimanenti non hanno ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale o lettera di licenziamento dal gruppo Conad-Margherita, che ha assorbito Auchan. Neppure il mio Assessorato, che ha scritto più volte all’azienda, ha mai ricevuto risposta”.

“Questa situazione è inaccettabile. È diritto di questi lavoratori sapere cosa accadrà a loro e alle proprie famiglie tra meno di 20 giorni, se saranno riassorbiti in altri punti vendita del gruppo o mandati a casa. Stanno vivendo una situazione di enorme stress, che peggiora giorno dopo giorno. Ci batteremo per far sì che i dipendenti di Auchan di Parco Leonardo vedano tutelati i propri diritti e sappiano cosa li aspetta da qui a qualche giorno, utilizzando ogni mezzo a nostra disposizione”, conclude l’assessora.

