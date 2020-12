“Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”, Ciacciarelli: “Trascorsi 7 anni dall’ultima revisione”

Regione Lazio – “Come noto, la Giunta Regionale con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412, ha approvato la ‘Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio’ attualmente vigente. La redazione della nuova ‘Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio‘ rispondeva all’esigenza di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 133 comma 8, del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., che prescrive l’obbligo per le stazioni appaltanti di provvedere all’aggiornamento dei propri prezzari”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“Per l’elaborazione del documento – spiega il Consigliere – di aggiornamento e integrazione della predetta ‘Tariffa’ è stato costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del Ministero delle Infrastrutture (Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), della Regione Lazio (Assessorato alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direzione Regionale Infrastrutture) e del Comune di Roma (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), nonché delle Associazioni di categoria interessate alla realizzazione.

Orbene, sono trascorsi ormai 7 anni dall’ultima revisione tariffaria dei prezzi per lavori pubblici, un tempo certamente lungo che grava su tantissime imprese del settore che manifestano l’esigenza di procedere all’aggiornamento e revisione della suddetta Tariffa dei prezzi, contestualizzandole all’attuale regime commerciale ed economico di settore”.

“Mentre, – conclude Ciacciarelli – diverse altre Regioni, hanno già provveduto all’aggiornamento come ad esempio: Marche nel 2017, Umbria nel 2016, Basilicata nel 2018. Per tutti questi motivi, ho chiesto di sapere quando la Regione Lazio provvederà alla revisione e aggiornamento della tariffa dei prezzi ferma al 2012″.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio