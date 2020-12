Vettel canta il suo “Azzurro” e dice addio alla Ferrari: “Felice di essere stato con voi”

Abu Dhabi - Sebastian Vettel dice addio alla Ferrari cantando una versione riveduta e corretta di 'Azzurro'. Il pilota tedesco, all'ultima gara con il Cavallino, si congeda con un lungo messaggio musicale via radio dopo la conclusione del Gran Premio di Abu Dhabi, chiuso lontano dal podio.

Vettel, novello Adriano Celentano, si esibisce in una lunga performance canora che rimbalza sui social con una serie di clip video. (adn kronos)

Sebastian's last song to @ScuderiaFerrari ❤️on the team radio❤️❤️#GrazieSeb pic.twitter.com/QLHeth4ysD

