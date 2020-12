Canti di Natale senza Gesù Bambino, la Curia bacchetta il Comune di Fiumicino

Fiumicino – “Si parla tanto oggi di accoglienza e di rispetto per ogni uomo. All’umanità questo lo ha insegnato Gesù Cristo, colui che a Natale viene festeggiato. Ecco perché non si capisce, né si può condividere, la scelta degli amici dell’Amministrazione di Fiumicino di augurare ‘Buon Natale’ con i canti dei nostri bambini, evitando accuratamente ogni riferimento a questo Bambino“.

Dopo la polemica sulla scelta di augurare buon Natale senza riferimenti religiosi (leggi qui), lo scambio di battute tra Calicchio (leggi qui) e Severini (leggi qui), anche la Curia interviene sull’evento “Natale da star”, bacchettando l’Amministrazione comunale definendo “incomprensibile” la decisione del Comune.

A parlare è don Roberto Leoni, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Porto-Santa Rufina, che in una nota, intitolata “La storia si ripete”, afferma: “Ieri, come oggi, non c’è posto per il Bambino Gesù”. Il sacerdote parte dal racconto secondo cui Maria e Giuseppe “furono costretti ad alloggiare nientemeno che in una stalla, a motivo del fatto che ‘per loro non c’era posto nell’albergo’ di Betlemme. La tradizione fiorita intorno a questo elemento storico, in se paradossale, è ancora viva in molte parti d’Italia e del mondo ed ama rappresentare la nascita del Nazareno in una stalla o grotta, su di un semplice pagliericcio, in mezzo ad animali, nella più assoluta miseria: è il presepe”.

“Può darsi che il Nazareno, ripensando a queste circostanze del giorno della propria nascita – un giorno che qualcuno ha pensato di chiamare ‘Natale’ – abbia offerto ai discepoli una magnifica e tremenda parabola che riguarda la fine del mondo e il criterio in base al quale gli uomini saranno giudicati da Dio”, continua il prete, che cita poi un passo del Vangelo: ‘Avevo fame e sete, ero pellegrino, malato e bisognoso, ma voi non mi avete accolto: via, lontano per sempre da me!’”. E spiega: “Così dirà il Re a coloro che non hanno avuto occhi e cuore per riconoscere Lui, ‘nascosto’ nei mille sofferenti che tutti incontriamo, davanti ai quali siamo chiamati a scegliere se fermarci o tirare dritto. Sarà forse per ricordare questo rivoluzionario insegnamento sul dovere morale di prenderci cura di chi ha bisogno, che i discepoli del Nazareno da sempre amano e celebrano il Natale, cioè il giorno della nascita del loro Maestro e Salvatore. È infatti il Natale, col suo presepe, ad ammonirci di non poter lasciare indietro nessuno, in nome di quel Cristo, che allora – come oggi – è stato rifiutato”.

“Si creda in lui oppure no – sottolinea don Roberto -, è solo nella misura in cui ancora oggi possiamo accogliere quel Bambinello, con intorno gli altri personaggi, i canti, l’albero, le luci e i regali, che ci vengono aperti gli occhi per poter vedere, rispettare e aiutare ogni uomo, anzi, ogni fratello, che si trova in difficoltà”.

“Si parla tanto oggi di accoglienza e di rispetto per ogni uomo. All’umanità questo lo ha insegnato Gesù Cristo, colui che a Natale viene festeggiato. Ecco perché non si capisce, né si può condividere, la scelta degli amici dell’Amministrazione di Fiumicino di augurare ‘Buon Natale’ con i canti dei nostri bambini, evitando accuratamente ogni riferimento a questo Bambino”, conclude il sacerdote.

