Di Giovanni (M5S): “Sulla situazione delle strade del X Municipio, Bordoni e Cucunato sono disinformati”

Ostia – “Leggo stupefatto le dichiarazioni del Consigliere capitolino Davide Bordoni (Lega) e del suo vecchio sodale Piero Cucunato (Lega), sulla situazione dei manti stradali nel X Municipio, che a loro dire sono in una situazione devastante”. Lo dichiara, in una nota stampa, il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X Antonino Di Giovanni.

“Forse – prosegue il Capogruppo – entrambi, non frequentano più in maniera continuativa il X Municipio, altrimenti si sarebbero accorti della enorme quantità di strade che l’attuale Amministrazione ha riasfaltato ex novo dopo almeno 25 anni di carenza manutentiva, delle precedenti consiliature.

Capisco il risentimento politico, per aver rappresentato tutti e due, il periodo meno efficiente a livello amministrativo per i cittadini del X Municipio, ma basterebbe solo informarsi prima di prendere cantonate di questo tipo solo per il gusto di strumentalizzare chi invece sta lavorando alacremente”.

“Rammento ad ambedue i Consiglieri della Lega, – sottolinea Di Giovanni – che nel nostro Municipio si sono investiti oltre 36 milioni di euro proprio sulla manutenzione e sul rifacimento dei manti stradali e tra le tante, via di Dragoncello e Via Frà Andrea Di Giovanni, ad esempio, che egli stesso cita nelle sue dichiarazioni come dissestate sono state riasfaltate proprio due settimane fa dopo circa 30 anni e Cucunato, che ha vissuto lì, lo sa benissimo, anche perché è stato consigliere municipale per ben due consiliature proprio nel X Municipio, senza mai essere riuscito a rimettere in sesto una sola strada”.

“Come ho già detto, – conclude il Capogruppo – capisco la frustrazione di questi personaggi, che dopo anni di fallimenti, vorrebbero tornare ad amministrare, ma purtroppo e mi ripeto, i veri giudici sono e saranno i cittadini che ormai vedono con i propri occhi tutte le strade e i cavalcavia che stiamo riasfaltando ex novo: vedi per ultima, viale Paolo Orlando, Viale di Castel Porziano, Via di Acilia, Via Ostiense, Via del mare e potrei continuare ad oltranza, ma preferirei che Bordoni e Cucunato le andassero a vedere di persona anziché strumentalizzare senza senso”.

