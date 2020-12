Dodicenne romano si allontana da casa, ritrovato dalla Polfer alla stazione di Maccarese

Fiumicino – Due arrestati, 14 indagati, 7.981 persone controllate. 488 le pattuglie impegnate in stazione, 76 a bordo di 139 treni e 10 le contravvenzioni amministrative elevate ,questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale.

Tra le storie a lieto fine, quella che ha visto coinvolto un bambino di 12 anni, rintracciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Fiumicino, mentre si aggirava solo nella stazione di Maccarese. Il dodicenne residente nella Capitale si era allontanato dalla propria abitazione all’insaputa dei genitori. I poliziotti, dopo aver conquistato la fiducia del giovane, restio in un primo momento a dare indicazioni circa la propria identità, sono riusciti a prendere contatti con la madre a cui poi è stato affidato.

