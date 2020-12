Fiumicino – Mancano sempre meno giorni a Natale e si avvicina il 18 dicembre 2020, una data importante per la Misericordia Fiumicino, in cui verranno consegnati i pacchi di Natale insieme all’Aeronautica Militare di Fiumicino ed alla Polizia Locale di Fiumicino. Un’iniziativa sposata dalla Fondazione Foedus, che tramite il suo presidente Mario Baccini, sta donando gli allestimenti ai volontari della Misericordia per il giorno in cui avverrà la consegna.

“Ringraziamo infinitamente Mario Baccini per la generosa donazione – dichiara Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia Fiumicino -. Sappiamo di rendere felici i bambini, con queste decorazioni natalizie”.

“Il Natale – conclude Cortani – è il Natale di tutti e tutti meritano un po’ di felicità. Ma soprattutto, deve restare apartitico e bipartisan, superando ogni divergenza”.

