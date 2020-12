Miss Italia 2020, la nettunense Beatrice Scolletta sul podio tra le più belle del Paese

Per un soffio non è stata incoronata la più bella d’Italia: Beatrice Scolletta, 25 anni, nata a Roma ma vive a Nettuno, si posiziona al secondo posto al termine del concorso di bellezza Miss Italia 2020. Occhi marroni, capelli castani, è alta 179 cm. È sposata con Roberto ed è mamma di due bambini, Leone (5 anni) e Vittoria Romana (2). Diplomata al liceo classico, a giugno prenderà la laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Ha praticato tanto sport: artistica, nuoto, danza, danza aerea, pole e, infine, fitness. Non ha hobby particolari, ma ha frequentato l’accademia d’arte drammatica e le piacerebbe tornare a recitare. Più che un sogno nel cassetto ha un progetto di vita: aprire un suo centro di pet therapy.

A ricevere la corona, nella cornice dello Spazio Rossellini, è stata invece Martina Sambucini, studentessa, 19 anni, già Miss Roma. La più bella d’Italia è stata eletta ieri sera in un’edizione speciale, l’81ma, trasmessa in streaming e ben diversa dalle finali tradizionali in considerazione dell’attuale situazione sanitaria dovuta al coronavirus.

Presentata da Alessandro Greco con Margherita Praticò, presidente della giuria Paolo Conticini, la finale, in forma di Casting, si è svolta per la prima volta a Roma. Martina Sambucini, nata a Marino, risiede a Frascati. è alta 1,78, ha occhi verdi e capelli castani. Diplomata al liceo linguistico, vuole realizzarsi portando a termine gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e del marketing. Contemporaneamente aspira a intraprendere un percorso nel mondo della moda.