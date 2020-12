Natale senza Gesù, la Lega Fiumicino: “Forse Calicchio era assente all’ora di religione”

Fiumicino – “Noi saremo pure mezze tacche ma Calicchio forse dimentica che Natale, e lui che s’atteggia a latinista dovrebbe saperlo, deriva da natalis, un aggettivo che vuole intendere concetti semplici come ‘nascita’. Forse era assente durante l’ora di religione a scuola ma a Natale si festeggia pensi un po’ la nascita di Gesù. E quindi festeggiare il Natale senza Gesù non è un’impuntatura di qualche mezza tacca ma un madornale errore storico“.

Così i consiglieri Vincenzo D’Intino e Federica Poggio (Lega-Salvini Premier Fiumicino), replicano alle dichiarazioni dell’assessore Calicchio (leggi qui), aggiungendo: “Ora capiamo che questi magari sono concetti difficili da accettare però l’integrazione si porta avanti con la conoscenza, studiando le religioni, le tradizioni, le leggi di un Paese e non facendo finta che non esistano. L’integrazione si porta avanti facendo in modo che le minoranze accettino le consuetudini delle maggioranze e che le maggioranze non calpestino i diritti delle minoranze. Tutto quello che questa maggioranza da 8 anni non fa. Abbiamo assistito a tutto, ora anche a Natale senza Gesù. Il prossimo passo?“.