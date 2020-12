Pomezia, in arrivo il banchetto solidale del M5S. Corrado: “Per un Natale di speranza”

Pomezia – “Uniti per regalare un Natale di speranza ai cittadini in difficoltà. Un banchetto solidale dove con un piccolo gesto sarà possibile fare la differenza ed aiutare concretamente le famiglie del nostro territorio profondamente colpite dalla crisi economica di questo particolare e drammatico momento storico. Questa è l’iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle di Pomezia, in programma sabato 19 dicembre 2020 in Piazza Indipendenza dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00″. Lo dichiara, in una nota stampa, Valentina Corrado, Consigliere della Regione Lazio del Movimento 5 Stelle.

“Una raccolta di beni essenziali di prima necessità – spiega la Consigliera – che verranno donati all’Emporio Solidale di Pomezia e successivamente distribuiti sul territorio comunale secondo le esigenze dei cittadini con maggiori difficoltà. Alimenti a lunga conservazione, dispositivi di protezione, prodotti per l’igiene ed indumenti nuovi confezionati sono solamente un piccolo contributo ma di un grandissimo valore, capace di accendere un sorriso e scaldare il Natale ai nostri concittadini”.

“Pomezia ha sempre dimostrato un grande cuore solidale – conclude Corrado – ed auspico una forte partecipazione di tutta la comunità. E’ importante far sentire la nostra presenza ed il nostro calore senza lasciare indietro nessuno”.

