Vittime di usura nel basso Lazio, l’impegno della fondazione Magnificat di Gaeta

Gaeta – Dal 2009 la fondazione Magnificat opera per il contrasto dell’usura e grave indebitamento nel Lazio sud.

Dai dati relativi al 2019 si evidenziano 78 ascolti, 31 consulenze e 47 interventi per quasi 180 mila euro. Nel settore del micro credito, da maggio 2016 al dicembre 2019, le pratiche istruite sono state 187 per un totale di 591 mila euro stanziati. L’arcidiocesi di Gaeta sostiene la fondazione grazie ai fondi 8xMille per circa 10 mila euro ogni anno. Nel bilancio si evidenziano delle partite a sofferenza per un importo di 134 mila euro, in corso di recupero tramite l’ufficio legale.

Durante lo scorso anno, la fondazione ha aiutato due posizioni “vittime dell’usura” che avevano regolarmente denunciato all’autorità giudiziaria i loro estorsori. Nel primo caso si tratta di un’azienda agraria ha potuto riprendere le sue attività mentre nel secondo caso una famiglia ha evitato la perdita della propria casa, già gravata da ipoteca giudiziale.

Per l’emergenza Covid-19, la diocesi di Gaeta ha dato alla fondazione 48 mila e 900 euro, proventi dell’8xMille per l’assistenza a fondo perduto di famiglie e piccole imprese in stato di difficoltà: il 90 per cento della somma è stata erogata spalmandola sul territorio. Monitorando l’utenza che si è rivolta alla fondazione, si nota la presenza di famiglie fortemente indebitate sia per cattiva gestione, sia per eccessivi debiti contratti con finanziarie e con privati, e quindi a rischio di cadere nella morsa dell’usura.

Le fasce del sovra indebitamento (0-5.000.00) sono cresciute negli ultimi anni in ambito nazionale di circa il 49,6 per cento (dato della Consulta Nazionale Antiusura). Inoltre, la fondazione opera nel sud della provincia di Latina che, sempre nelle statistiche nazionali, risulta al quarto posto per il problema dell’usura. Per le esecuzioni immobiliari, la provincia è al 71° posto con una percentuale di circa il 3,5 per cento.

Tra le attività di quest’anno, vi è una nuova convenzione con la Bcc di Itri per prestiti di importo fino a 10 mila euro e durata massima di 120 mesi. Inoltre, la Regione Lazio ha stanziato oltre 140 mila euro grazie alla legge antiusura regionale (14/2015) per le attività svolte lo scorso anno. Infine, sempre la Regione Lazio ha stanziato quasi 43 mila euro a fondo perduto per l’emergenza Covid-19: somme già totalmente erogate a significare lo stato di bisogno del territorio e delle sue famiglie.

