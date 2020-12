Basket: La Performance dell’Edimol contro il Bertram

Come accade per molti sport praticati in Italia, anche il basket, proprio come il calcio, è seguito tutti i giorni da migliaia di appassionati che amano veder giocare le proprie squadre preferite e sostenere i loro beniamini durante le competizioni.

Tornando a parlare di basket, in questo articolo descriveremo seconda partita di campionato svoltasi recentemente tra l’Edinol Pallacanestro Biella e il Bertram Tortona, ovvero la prima in classifica nel basket di serie A2

L’Edimol Ha Dimostrato Carattere

Anche se la partita non si è conclusa nel migliore dei modi per l’Edimol Biella, durante la gara abbiamo potuto assistere ad una squadra determinata e di carattere, che è riuscita fino all’ultimo a tenere testa ai primi in classifica.

Tra le differenze notate rispetto alla partita giocata la settimana precedente, il coach, ovvero Iacopo Squarcina, ha rimesso in campo alcuni elementi, come Marco Laganà, tuttavia per qualche tempo non potrà fare affidamento su Simone Barbante in quanto il giocatore è fermo per via di una problematica alla caviglia.

Analizzando la partita più da vicino, possiamo vedere che durante il primo quarto i giocatori rossoblù in campo riescono a segnare i primi tre punti grazie a un tiro di Pollone. È evidente come il Tortona stesse facendo un po’ di fatica ad avviarsi, sbloccandosi solo sul 6-4 dopo alcuni minuti di gioco.

In ogni caso, l’Edinol Biella resta vicino al canestro avversario anche quando il Bertram, tirato da Jalen Cannon, si avvia in attacco cercando di raggiungerli con un 10-6. Dopo il colpo dall’arco di Miaschi e la risposta di Sanders seguita dai punti segnati da Severini, il risultato è sul 17-9 quando Squarcina ferma momentaneamente la competizione. Successivamente la prima parte si conclude sul 17-12.

All’inizio del secondo quarto troviamo quindi l’Edimol Biella in vantaggio, anche se il Bertram cerca subito di chiudere il distacco. Ramondino, il coach degli avversari, interrompe il gioco con un timeout quando il risultato segnava 17-14. Al rientro sul parquet, troviamo un fallo di Wojciechowski che permette al Bertram di salire sul 23-16. Nei minuti seguenti notiamo che l’Edimol fa fatica a segnare, mentre il Bertram mostra solidità e compostezza, chiudendo il primo tempo con un punteggio di 36-37 per il Tortona.

Durante tutto il terzo quarto vediamo entrambe le squadre essere agguerrite nel cercare di arrivare al canestro avversario, anche se non mancano parecchi errori. Ad ogni modo, il Biella riesce a restare in scia, ma è il Tortona a chiudere in vantaggio con 51-44.

Similmente, anche il quarto tempo si dimostra abbastanza simile. L’Edimol è sempre vicino al pareggio e al sorpasso, ma il Tortona riesce sempre a mantenere il suo vantaggio fino al fischio finale, con un risultato di 65-54.

L’Edimol però ha dato tutto fino alla fine, stando sempre però un passo dietro agli avversari. Ora bisognerà attendere le prossime sfide in programma per vedere i miglioramenti e i cambiamenti della squadra.