Centri per l’impiego, dalla Regione arriva l’ok per una sede anche a Fiumicino

Fiumicino -“Siamo molto soddisfatti per la delibera votata ieri dalla giunta della Regione Lazio che prevede la nascita di 15 nuovi centri per l’impiego, compreso Fiumicino“. Lo dichiarano i consiglieri comunali Angelo Petrillo (Lista civica Zingaretti) e Stefano Calcaterra (Pd).

“Nel settembre 2019 il Consiglio comunale votò all’unanimità l’ordine del giorno – spiegano – presentato da noi insieme ai consiglieri Magionesi e Chierchia in cui si impegnava l’Amministrazione a attivarsi con la Regione Lazio per aprire sul territorio un centro per l’impiego o degli uffici decentrati del Centro per l’Impiego e una struttura pubblica che offrisse servizi di orientamento al lavoro, organizzazione di giornate di recruiting day, consulenza per l’autoimprenditorialità e per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

“La Regione ci ha dato ascolto, di questo ringraziamo l’assessore al Lavoro Di Berardino, e ora quella richiesta diventerà realtà, rappresentando una grande opportunità per gli abitanti del nostro comune in cerca di impiego”, concludono.

