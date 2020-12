Cerveteri, manca poco alla riapertura della via Settevene Palo: l’annuncio di Zotta

Cerveteri – “Per Natale i cittadini potranno percorrere la strada provinciale Settevene Palo. Una volta che il Sindaco di Cerveteri avrà rimosso i rifiuti dalla strada, potremo terminare la segnaletica orizzontale”. Ad annunciarlo è Teresa Zotta, vicesindaca della Città Metropolitana di Roma.

“Dopo anni di querelle, l’attuale Amministrazione metropolitana ha terminato i lavori mettendo d’accordo gli enti competenti. E’ stato un percorso lungo, fatto di tante implicazioni giuridiche e normative, che abbiamo superato tutti assieme. Avevamo annunciato la riapertura a metà dicembre, lo sgombero dei rifiuti ha fatto slittare di qualche giorno la percorribilità della strada, ma confidiamo nella collaborazione con il Comune di Cerveteri che ha comunicato di provvedere entro domani alla rimozione”.

“I cittadini e pendolari hanno avuto grandi disagi dei quali ci scusiamo ancora, la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini però riteniamo sia più importante di qualche giorno di ritardo nell’apertura di una strada così importante. Rivendichiamo con soddisfazione di avere risolto un problema che negli anni nessuno è riuscito a portare a termine. Sarà nostra cura comunicare la data esatta per l’apertura”, conclude Zotta.

