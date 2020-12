Civitavecchia, incendio auto a Campo d’Oro: si indaga sulla natura del rogo

Civitavecchia – Alle 2 e 30 di stamani, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi, in via Fratelli Rosselli in zona Campo d’Oro a causa di un incendio auto.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e impedito al fuoco di propagarsi ad altre autovetture in sosta nelle immediate vicinanze e messo in sicurezza l’area.

Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia di Stato che insieme ai vigili del fuoco hanno svolto accertamenti per stabilire la natura del rogo.

