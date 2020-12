Comitato 4.0: “Appello al Governo: aiuti concreti e credito d’imposta per la sponsorship”

Roma – Le leghe appartenenti al Comitato 4.0 rivolgono nuovamente un appello congiunto al Governo perché passi agli atti concreti e adotti urgentemente misure a sostegno dei club sportivi.

I presidenti delle leghe aderenti al Comitato 4.0 hanno inviato una lettera al ministro Spadafora e al ministro Gualtieri, nella quale hanno manifestato l’urgenza di provvedimenti che possano salvare da un crac annunciato decine di squadre che, per via della pandemia, non hanno incassi e continuano a sostenere ingenti costi per poter proseguire i campionati.

“Abbiamo atteso pazientemente – si legge nella lettera del Comitato 4.0 – intavolando un dialogo positivo e ora abbiamo bisogno di azioni concrete di recepimento delle proposte sottoposte al Governo“. Tra le misure, il Comitato 4.0 ha chiesto di poter accedere a finanziamenti garantiti dall’Istituto del Credito Sportivo e di poter rateizzare i versamenti fiscali fino a 24 mesi, e per questo, auspica l’approvazione dell’emendamento alla manovra presentato da Mancini.

Inoltre, il Comitato 4.0 è tornato sulla questione del credito di imposta sulle sponsorizzazioni. “Siamo rammaricati nel constatare che ad oggi non è stato emanato il decreto che dà attuazione alla norma. A questo punto la soluzione proposta è l’estensione della norma al 2021 con un ampliamento delle risorse disponibili” conclude la lettera. (Ansa).