Covid-19 a Fiumicino, calano leggermente i contagi: sono 339 i positivi in città

Fiumicino – “Sono 339 i positivi al coronavirus nel comune di Fiumicino secondo i dati forniti dalla Asl Roma 3, uno in meno rispetto all’ultima rilevazione”. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“L’età media – spiega – rimane quella di 40 anni, le donne superano sempre gli uomini, 189 a 150, il rapporto tra popolazione e positivi ammonta allo 0,41%. La percentuale di contagi rimane sempre più alta nelle località di Isola Sacra e Fiumicino, ben il 66% del totale”.

“Il leggero trend in discesa prosegue, ragione in più – conclude il Sindaco – anche in vista delle prossime festività natalizie, per continuare ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni indicate dagli organi sanitari al fine di evitare la propagazione del contagio: una frequente igienizzazione delle mani, il mantenimento della distanza interpersonale, l’uso delle mascherine”.

