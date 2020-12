Fratelli d’Italia di Minturno: “Il Sindaco fa campagna elettorale con la letterina di Natale”

Minturno – “La letterina di Natale del Sindaco Stefanelli ci ha fatto letteralmente saltare dalla sedia”. Sono gli esponenti minturnesi del partito di Giorgia Meloni, nello specifico i dirigenti Moccia e Smith a contestare: “Quello che doveva essere un messaggio di auguri per il Santo Natale e per l’anno nuovo, ma che invece a tutti gli effetti è un manifesto di inizio campagna elettorale”.

A creare perplessità negli esponenti di Fratelli ‘Italia Minturno sono “frasi del tipo ‘Coltivare la speranza, vuol dire non dimenticare che siamo tornati ad essere orgogliosi della nostra città e della nostra comunità’, come se l’orgoglio di vivere in un posto meraviglioso sia dovuto alla sua amministrazione, o anche ‘abbiamo condiviso un cammino di crescita che ci ha portato a vivere una città più pulita, più ordinata, più viva culturalmente e ad essere una comunità più coesa e responsabile’, come se prima non fossimo tutti responsabili e coesi e anche ‘non abbiamo rinunciato a decorare le vie della nostra città con le luci natalizie, per regalare un sorriso di stupore ai mostri bambini’, quasi come fosse una gentile concessione di un Babbo Natale con la fascia tricolore.

Rappresentano senza ombra di dubbio – dicono Moccia e Smith – uno spot elettorale delle poche cose fatte pertanto riassumibili facilmente in una letterina”.

Ma su questa nota del primo cittadino i rappresentanti minturnesi del gruppo della Meloni hanno alcune cose da dire. “Al di là del gesto sicuramente deprecabile, fatto a pochi mesi dalle elezioni, che guarda caso mai era stato fatto negli anni precedenti, la cosa più grave è che queste lettere sono state stampate e spedite con i soldi dei contribuenti.

Ora, che il Sindaco voglia fare campagna elettorale approfittando di un messaggio natalizio di auguri, elencando le poche cose fatte, possiamo pure far finta di comprenderlo, ma che per fare ciò si utilizzino soldi pubblici non lo accettiamo, non lo tolleriamo e lo ripudiamo, per questo abbiamo allertato il nostro consigliere Tommaso Iossa che prontamente ci ha assicurato che chiederà spiegazioni all’amministrazione durante il prossimo consiglio comunale” hanno concluso i dirigenti di Fratelli d’Italia“.

