Il Comune di Gaeta consegna 110 pacchi alimentari natalizi

Gaeta – Il Comune di Gaeta provvederà lunedì 21 dicembre, su convocazione da parte degli uffici dei servizi sociali, alla consegna di 110 pacchi alimentari natalizi distrettuali a quelle famiglie in stato di disagio.

“Procediamo con un intervento che – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – vede il Distretto Socio-Sanitario LT/5 mettere in campo tutte quelle azioni finalizzate al contrasto alla povertà e alla fragilità sociale. Anche quest’anno, attraverso una programmazione puntuale, riusciamo a consegnare i pacchi natalizi distrettuali volendo così alleviare le difficoltà di quelle persone che sempre più sono in difficoltà e che, ormai in molti casi, considerata la pandemia Covid-19, non riescono nemmeno a soddisfare bisogni primari”.

Ogni Comune del Distretto Socio-Sanitario LT/5, con un proprio calendario di distribuzione, provvederà quindi a contattare gli aventi diritto per predisporre, su appuntamento, il ritiro nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Saranno in totale 590 pacchi natalizi così distribuiti: Gaeta 110, Formia 200, Minturno 111, Itri 58, Santi Cosma e Damiano 37, Castelforte 25, Spigno Saturnia 17, Ponza 20, Ventotene 12.

“In prossimità delle festività natalizie – spiega l’assessore alle Politiche comprensoriali del Comune di Gaeta Gianna Conte – continuano le iniziative solidali anche da parte del Distretto Socio-Sanitario LT/5, con la distribuzione dei pacchi, con generi di prima necessità, alle famiglie che si trovano in una situazione di contingente indigenza anche a causa della crisi sanitaria ed economica. Un piccolo gesto per non far sentire solo nessuno. La distribuzione, predisposta dal Comune di Gaeta, avverrà anche grazie al supporto dei volontari del servizio civile che ringrazio per la loro disponibilità”.

