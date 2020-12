Maccarese, il Pd aderisce alla campagna “Solidarietà in circolo”

Fiumicino – Come nel resto d’Italia anche a Maccarese il Partito Democratico ha aderito alla campagna Nazionale “Solidarietà in circolo”.

Oggi il Circolo Pd “Luigi Milani” di Maccarese è stato impegnato in una iniziativa per raccogliere generi di prima necessità a sostegno delle persone fragili e delle famiglie più in difficoltà.

“Un Partito grande ha il dovere di attivarsi mettendo la propria rete a disposizione dei cittadini meno fortunati e alle porte di un Natale che sarà diverso dagli altri, al termine di un anno segnato da malattia, lutti, crisi economiche delle famiglie e da una conseguente crescita esponenziale del disagio, non potevamo restare a guardare.

Abbiamo raccolto circa kg 80 di farina, kg 50 di pasta e riso, e una grande quantità di scatolame, olio e biscotti. Tutti i generi raccolti sono stati donati alle Caritas di Fregene e Palidoro e alla Proloco di Passoscuro a cui va il ringraziamento per l’encomiabile lavoro che svolgono ogni giorno.

A nome mio e di tutti gli iscritti del Circolo, ringrazio tutti i cittadini che hanno voluto partecipare a questa iniziativa donando ogni tipo di genere alimentare, un ringraziamento particolare al Ristorante Tana del Grillo e alla Frutteria di Via della Corona Australe che come sempre hanno apportato un prezioso aiuto” dichiara Luana Magionesi segretaria del Circolo Pd Luigi Milani di Maccarese.”