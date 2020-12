Meteo Italia

Mercoledì 16 dicembre

Nord: In prevalenza nuvoloso con qualche debole pioggia a carattere sparso tra Liguria, Lombardia, Emilia, Trentino e Veneto, specie al mattino. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 6 e 10.

Centro: Nuvoloso con qualche pioggia tra medio-alta Toscana e alte Marche, asciutto e più sole altrove. Temperature stabili, massime tra 11 e 15.

Sud: Tempo nel complesso buono con sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio, un po’ più compatto in Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 14 e 18.

Giovedì 17 dicembre

Nord: Cieli nuvolosi con possibilità per qualche debole pioggia sulla Liguria di Levante. Più soleggiato lungo le Alpi. Temperature in aumento, massime comprese tra 7 e 11.

Centro: Cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi con qualche debole pioggia su Toscana e Lazio. Schiarite maggiori sulle Adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 14.

Sud: In prevalenza soleggiato eccetto per il passaggio di nubi irregolari in Sicilia con locali piovaschi. Temperature stazionarie, massime comprese tra 14 e 18.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: Anticiclone indebolito da infiltrazioni umide in quota, specialmente sulla Toscana, laddove le nubi saranno maggiormente estese ed a tratti irregolari, con piogge deboli o pioviggini in particolare sulle aree settentrionali costiere ed appenniniche. Altrove giornata caratterizzata dalla presenza di nubi e spazi soleggiati anche ampi , con qualche addensamento in più in serata sul Lazio costiero ed occidentale . Possibili nebbie, foschie o nubi basse, nottempo e al mattino sulle valli umbre e laziali, localmente sulle basse colline toscane. Temperature minime in aumento specie sulla Toscana, più fredde nelle zone interne del Lazio ed in Umbria. Venti da sud-est. deboli nell’entroterra, in rinforzo lungo le coste. Mari mossi.

GIOVEDI’: Giornata caratterizzata da nuvolosità ben presente e talvolta irregolare specie su Toscana e Lazio, solo localmente alternata a rapidissimi squarci. Possibili pioviggini o piogge deboli localmente sull’alta Toscana e sulle aree costiere ed occidentali del Lazio. Maggiori aperture in Umbria nel corso del giorno , e più nubi anche qui in serata. Possibili locali foschie o nebbie nottetempo ed al mattino nelle valli tosco – umbre , sul viterbese , reatino e frusinate. Venti prevalentemente deboli da sud-est. Temperature in lieve aumento nelle minime in Toscana, mattino freddo nelle valli umbre e laziali. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

ANTICICLONE DISTRURBATO DA INFILTRAZIONI UMIDE , DEBOLI PIOGGE O PIOVIGGINI SU ALTA TOSCANA: mercoledì infiltrazioni umide in quota disturberanno l’anticiclone, con transito di maggiore nuvolosità specialmente sulla Toscana, dove sono attese piogge prevalentemente deboli, in particolare sui settori settentrionali e appenninici della regione. Nubi che andranno ad addensarsi in serata, anche sui settori occidentali del Lazio, pertanto su queste aree non sono escluse locali pioviggini. Giovedì di nuovo una giornata uggiosa, caratterizzata da nuvolosità irregolare, con fenomeni locali e prevalentemente deboli/isolati, nel Lazio ed in Toscana. Anticiclone indebolito nel weekend, per un leggero ingresso di correnti atlantiche, che porteranno un nuovo ulteriore aumento delle nubi con possibili piogge.

Fonte: 3BMeteo